حقيقة ترخيص الحنطور والدراجات.. مواقع التواصل: الكارو هيعلق نمر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الأنباء تفيد بإلزام سائقي عربات الحنطور والكارو بترخيص لعرباتهم داخل الوحدات المرورية المختلفة.

فيما طالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر منشورات ساخرة جاء فيها بـ " اللي عنده حنطور او عربية كارو... عليه التوجه إلى المرور لترخيص المركبة" لتضج مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من الأمر تحت هاشتاج الكارو هيعلق نمر.

وانتشرت منشورات أخرى جاء غيها " كده العربجى محدش يعرف يتكلم معاه، أصبح معاه ترخيص، وورق رسمي، واللي عنده عربة بحمار (كارو) أو براويطة أو عربة موتي أو دراجة، من النهاردة ملتزم بعمل تراخيص ووضع لوحات معدنية وأرقام، وفقا للقرار رقم 1330 لسنة 2023 بتاريخ 23 يوليو 2023".

القرار بالجريدة الرسمية

كما نشرت الجريدة الرسمية، القرارا رقم 1330 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، ونص التعديل على تحديد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء، والتي تشمل العجلات "لون اللوحة أبيض، ولون الأرقام والكلمات رمادي"، وبالنسبة لوحات عربة الركوب "الحنطور"، وعربة النقل "الكارو"، وعربة نقل الموتى وعربية اليد، يكون لونها رمادي، ولون الكلمات والأرقام أبيض، كما حدد القانون ألوان اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع وأشكالها وأبعادها.

في أطار التوجيه

في هذا السياق أكد الخبير المروري اللواء أحمد هاشم، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج، إن كل ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة، لافتًا إلى أن قانون المرور واضح في هذا الأمر، وهو تعليق نمر لكل المركبات التي تعمل بمحرك "ماتور".

وأضاف هاشم أن الحنطور يعتبر من وسائل النقل البسيط لذلك يتم التعامل معه في إطار التوجيه فقط، بأنه يمشي على يمين الطريق وليس على يسار الطريق.

القرار ليس بجديد

وتجدر الإشارة إلى أن ترخيص العربات الكارو والدرجات الهوائية "العجل"، ليس بجديد فهو موجود منذ ظهور مهنة العربجي، وكان علي عوض صاحب أشهر عربات كارو مرخصة، حيث لم يكن هناك من وسائل انتقال للبشر والبضائع في المدن المصرية سوى الحنطور والعربة الكارو وذلك قبل مائة عام أو يزيز، في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي حتى خمسينات القرن التاسع عشر.