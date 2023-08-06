تفاصيل موسم السياحة العلاجية في سيوة (فيديو)

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، تفاصيل موسم السياحة العلاجية والذي يأتي السياح من جميع أنحاء العالم للدفن في الرمال.

وقال صادق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” على قناة “Ten”، اليوم الأحد، إن واحة سيوة تشهد، حالة من الرواج في السياحة والعلاجية، منذ بداية شهر يوليو مع بداية موسم السياحة العلاجية، والتي تعرف بالدفن في الرمال، وتستمر حتى منتصف سبتمبر من كل عام.

وأضاف أن حمامات الرمال تساعد في علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد وآلام المفاصل وتنشيط الدورة الدموية وأمراض الرطوبة، إلى جانب السباحة عيون المياه الكبريتية، التي تساعد في علاج الكثير من الأمراض الجلدية.

وأوضح أن المرضى وزوار الواحة يتوافدون من كل محافظات الجمهورية والدول العربية والأجنبية، خلال موسم السياحة العلاجية بسيوة، إلى جانب الاستمتاع بالهدوء والطبيعة البكر والنمط البيئى الذي تحافظ عليه واحة سيوة والحياة البدائية التي تميز الواحة ذات الطبيعة الخلابة والآثار المتنوعة.

وأكد أن الدفن في رمال منطقة جبل الدكرور، يساعد في علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد وآلام المفاصل وأمراض الرطوبة بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية وعلاج أمراض الصدفية، ويستمر الدفن لمدة من 3 أيام إلى 8 أيام حسب حالة الشخص الخاضع للعلاج، ويجري العلاج بالدفن في الرمال خلال أشهر الصيف ويفضل شهري يوليو وأغسطس.

فوائد العلاج بالدفن في الرمال

تخفيف التوتر والاسترخاء: يعتقد أن الاستلقاء في الرمال الدافئة يساعد على تهدئة العقل وتخفيف التوتر والقلق.

تحسين الدورة الدموية: يُزعَم أن الضغط الناشئ عن الدفن في الرمال يعزز تدفق الدم ويحسن الدورة الدموية في الجسم.

تقوية المفاصل والعضلات: قد يكون الدفن في الرمال تمرينًا مفيدًا للمفاصل والعضلات، حيث يحتاج الجسم إلى بذل جهد للتحرك والحفاظ على توازنه في الرمال الرطبة.

تنظيم درجة الحرارة الجسم: يعتقد بعض الأشخاص أن الرمال يمكن أن تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، وذلك بفضل قدرتها على امتصاص الحرارة وتوفير بيئة مريحة.

نصائح أثناء الدفن في الرمال

اختر مكانًا مناسبًا: ابحث عن مكان نظيف وآمن للدفن في الرمال. تأكد من أن الرمال نظيفة وغير ملوثة وخالية من الحشرات أو المخلفات الضارة.

ضع حاجز بين الجلد والرمال: استخدم منشفة أو بطانية ناعمة لوضعها بين جسمك والرمال. يساعد ذلك في تقليل التهيج والاحتكاك المباشر بين الجلد والرمال.

تجنب الاختناق: تأكد من أن الرمال ليست ثقيلة جدًا ولا تغطي وجهك بشكل كامل. يجب ترك مساحة كافية للتنفس وتهوية الوجه.

تجنب التعرض للشمس المباشر: قد تؤدي درجات الحرارة العالية والتعرض المباشر لأشعة الشمس إلى الإجهاد الحراري والحروق الشمسية. استخدم مظلة أو قبعة واقية من الشمس واستخدم واقي شمس قبل الدفن في الرمال.