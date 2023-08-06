فرع ثقافة المنيا يلفت الأنظار بكثرة الأنشطة الثقافية والفنية

كتب - يوسف عبداللطيف :-

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برنامج " ثقافتنا في اجازتنا " للموسم الصيفي الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة

وقد صرح ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي بمجموعة من الفعاليات التي تم تنظيمها في هذا الإقليم

قدم بيت ثقافة بني مزار محاضرة تثقيفية بعنوان " المرأة والثقافة العربية " وتمتاز بطرحها من قبل المخرج حمدي طلبة والفنان محمود الشوكي استعرض هذا اللقاء وضع المرأة في المجتمع العربي لمختلف العصور وكذلك نضالها من أجل الحصول على حقوقها في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية كما تم التطرق إلى مشاركة المرأة في المواقف السياسية منذ ثورة ١٩١٩ وتأثيرها في دفع عجلة التنمية ومشاركتها الفعالة في جميع المجالات تم تخصيص جزء من الحوار للحضور للمشاركة بآرائهم

وقدمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية للرسم والتلوين تحت إشراف جمعه محمد جمعه

من جانب آخر نظمت مكتبة الطفل في قصر ثقافة المنيا ورشة عمل فنية قدمها فنانو القصر بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الفنون الشعبية للأطفال في حديقة الطفل تم تقديم فقرات غنائية راقصة مثل " قلب الكون الدراويش صيادين السويس " بتدريب من الفنان يحيى عبد العليم تهدف هذه الفعاليات إلى تنمية مواهب الأطفال وتعزيز حبهم للفنون والثقافة

وعقدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة المنيا ورشة عمل لتعليم الرسم والتصميمات بألوان مختلفة من تدريب إيمان أبو ستيت

كما قدمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة المنيا ورشة عمل أخري بخافض اللسان وصنع البروازات الفنية وتلوينها مع تدريب إيمان أبو ستيت شيماء علي وهالة محمد

أما بيت ثقافة أبو جرج فقدم ورشة عمل عن قص ولصق قدمها الفنان محمد فرغلي

وقدم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان " العجز المائي - الأسباب والحلول " التي قدمها حمادة محمد وأشار فيها إلى أن مصر تعاني من نقص في المياه قبل سد النهضة وتواجه تحديات تهدد بمزيد من العجز المائي بسبب عدة عوامل مثل الزراعة ومشاريع توسيع الأراضي الزراعية وزيادة السكان وبناء مدن جديدة وهذا يتطلب زيادة كمية المياه المستهلكة مع تراجع كمية المياه المتاحة وتعمل الدولة المصرية على تنفيذ خطط للتغلب على مشكلة نقص المياه المتزايدة وتشمل استثمار حوالي 50 مليار دولار في مشاريع تركز على إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وصيانة أقنية الري وشبكات الأنابيب المتهالكة لتقليل الفاقد من المياه كما تقوم الدولة بتجربة زرع محاصيل تحتاج إلى كميات أقل من المياه مثل زراعة الأرز الجاف

وعقدت مكتبة الشيخ مسعود محاضرة للأطفال حول مفهوم " الأمانة " قدمها أحمد شعبان

نظم قصر ثقافة المنيا ورشة مسرح لإعداد ممثل وتدريبات التركيز مع المواهب قدمتها الفنانة ليلى محمد قطب هدفت هذه الورشة إلى كسر حاجز الخوف للممثلين ومساعدتهم على مواجهة الجمهور بالإضافة إلى تدريبهم على الصوت ومخارج الألفاظ والحركة على خشبة المسرح تأتي هذه الورشة ضمن جهود تطوير الممثلين وتعزيز قدراتهم الإبداعية تم عرض أيضًا عدد من الأفلام السينمائية في القصر لإثراء تجربة الجمهور السينمائية

كما قدم قسم الفنون التشكيلية في قصر ثقافة المنيا ورشة عمل لرسم على الأكواب والبرطمانات بألوان الأكريليك والزجاج بإشراف الفنانة يسرا رفعت

كما عُقدت مناقشة في بيت ثقافة دلجا لكتاب بعنوان "مصر والسودان"، وقدمها عبد العزيز أحمد عبد الباقي. وناقشت مكتبة دلجا الثقافية كتابًا بعنوان "قناة السويس"، وقدمها ياسر علي حسين.

وقدم نادي الموهوبين ببيت ثقافة سمالوط ورشة عمل في فنون التشكيل حول رسم الحيوانات، من تدريب نهلة أحمد عبد الحكيم، ونرمين وحيد وولاء جابر.

وفي نفس السياق أقام بيت ثقافة سمالوط محاضرة عن " فن الارتجال " قدمها المخرج عماد عيد تناولت المحاضرة تعريف فن الارتجال وأهميته في جلب الوعي الشخصي وتطوير الفهم العميق للعمل الفني الذي يقوم به الشخص

وفي نطاق المبادرة الصيفية أيضًا نظم قصر ثقافة أبو قرقاص بالتعاون مع إدارة أبوقرقاص التعليمية يومًا ثقافيًا في مدرسة الرسمية التجريبية للغات تضمن اليوم الثقافي عروضًا سينمائية للأطفال وعرض مسرح عرائس تحت عنوان " لسه بنحلم " من إخراج الفنان اسامه طه بالإضافة إلى فقرات اكتشاف المواهب

وفي بيت ثقافة العدوة نُظِّمَت محاضرة بعنوان " قيم التسامح في المجتمع المصري " قدمها المحاضر رمضان زين تحدث فيها عن أهمية نشر روح التسامح والحب وقبول الآخر في المجتمع المصري

في قصر ثقافة ملوي أقيمت أمسية شعرية عن شعر العامية شارك فيها الشعراء عاطف المنشاوي وإبراهيم البرديسي والدكتور ياسر الباشا وصبرية عربي تهدف هذه الأمسية إلى إبراز الثقافة الشعبية وتعزيز حب الشعر والأدب بين الجمهور

بإقامة هذه الفعاليات الثقافية والفنية في إجازة الصيف يسعى فرع ثقافة المنيا إلى إثراء حياة الأطفال والشباب وتعزيز الثقافة والفن في المحافظة

فرع ثقافة المنيا يستحوذ على نصيب الأسد من الأنشطة الثقافية والفنية

فرع ثقافة المنيا يستحوذ على نصيب الأسد من الأنشطة الثقافية والفنية

فرع ثقافة المنيا يستحوذ على نصيب الأسد من الأنشطة الثقافية والفنية

فرع ثقافة المنيا يستحوذ على نصيب الأسد من الأنشطة الثقافية والفنية

فرع ثقافة المنيا يستحوذ على نصيب الأسد من الأنشطة الثقافية والفنية

فرع ثقافة المنيا يستحوذ على نصيب الأسد من الأنشطة الثقافية والفنية

فرع ثقافة المنيا يستحوذ على نصيب الأسد من الأنشطة الثقافية والفنية

فرع ثقافة المنيا يستحوذ على نصيب الأسد من الأنشطة الثقافية والفنية

فرع ثقافة المنيا يستحوذ على نصيب الأسد من الأنشطة الثقافية والفنية

فرع ثقافة المنيا يستحوذ على نصيب الأسد من الأنشطة الثقافية والفنية