جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، سواء ودية أو رسمية، والتي يأتي علي رأسها اللقاء المشتعل بين فريقي مانشستر سيتي و آرسنال ضمن منافسات كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وضمن المباريات الهامة والمنتظرة أيضًا، لقاء النصر السعودي والرجاء المغربي في البطولة العربية للأندية، ومباراة إنتر ميامي بقيادة ميسي و نظيره دالاس في بطولة كأس الدوريات.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

مانشستر سيتي وآرسنال، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

ويحتضن ملعب ويمبلي لقاء مانشستر سيتي وآرسنال، في مباراة كأس الدرع الخيرية قبل بداية موسم 2023 - 2024.

مواعيد مباريات البطولة العربية كأس الملك سلمان

النصر والرجاء، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC 1 hd، وتقام المباراة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في دور ربع النهائي.

الشباب والوحدة، 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC extra 1 hd.

مواعيد المباريات الودية

إنتر ميامي ودالاس، 9:30 مساءً بتوقيت أمريكا، 4:30 فجر الإثنين بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع على (Apple TV)،

ويلعب إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي مباراة دالاس، على ملعب تويوتا، في إطار منافسات بطولة كأس الدوريات والتي تجمع بين أندية من الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

مانشستر يونايتد وأتلتيك بلباو، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر القناة الرسمية للفريق الإنجليزي (MUTV HD).

فيورنتينا ونيس، 3:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC extra 2 hd.

نيوكاسل وفياريال، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC extra 2 hd.

بوروسيا دورتموند وأياكس، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية.

نابولي وأوجسبورج، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية.

روما وتولوز، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية.

توتنهام وشاختار، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية.