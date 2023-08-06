رئيس الإدارة المركزية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لجان امتحانات معهدي فتيات الفتح المبين وفتيات القراءات؛ وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بهما، حيث اطلع على سجلات حضور وانصراف العاملين والطلاب، والتأكيد على منع الغش بكافة صوره وأشكاله وبكافة الطرق والوسائل المتاحة، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، كما اطمأن على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، والتزام الجميع بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والحرص على خروج الامتحانات في أحسن صورة، والتي تليق بمكانة المنطقة.

وفي نفس السياق تابع الأستاذ علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب الامتحانات بمعهد الإسكندرية؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

ويمتحن تلاميذ وتلميذات الشهادة الابتدائية- دور ثان في اليوم الثاني للامتحانات صباح اليوم الأحدفي العلوم (لجنة أولى) والحاسب الآلي خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة (لجنة ثانية)

وطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية – دور ثان في مادتي القرآن الكريم وتجويده (لجنة أولى)، والثقافة الإسلامية (لجنة ثانية)

بينما يمتحن طلاب وطالبان القراءات- دور ثان في الشهادات الثلاثة: (تجويد وعالية وتخصص) في مادتي العروض والمواد الاجتماعية.