الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، قائلة إن ذروة ارتفاع الحرارة اليوم، والعظمى تصل إلى 39 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن الطقس يشهد رطوبة مرتفعة في الجو ما تؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نحو 43 درجة مئوية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، لافتة إلى أن هذا الارتفاع يشمل أغلب المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأوضحت أن فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، ولكن ذروة ارتفاع الرطوبة تكون فترات الليل، وبالتالي تظل الأجواء مائلة للحرارة رطبة بمعظم أنحاء الجمهورية.

استمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار التي بدأت منذ عدة أيام، موضحة أن أمطار اليوم ستكون خفيفة ورعدية على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين وأبوسمبل وأسوان ومحافظة الوادي الجديد، وهو نتيجة ارتفاع الحزام المداري الذي يؤثر بأمطار على السودان وإثيوبيا ويرتفع شمالا ويؤثر على المناطق الموجودة جنوب جمهورية مصر العربية، وبالإضافة للأمطار قد تحمل معها رياح هابطة، وهذه الرياح الهابطة تزيد من سرعات الرياح على سطح الأرض، وبالتالي تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.

وذكرت أن الأتربة والرمال المثارة على جنوب البلاد من الممكن أن تؤدي لإنخفاض الرؤية الأفقية، بالإضافة لنشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على المناطق الشمالية وبالتحديد في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، هذا بجانب وجود نشاط نسبي خلال فترة الليل وساعات المساء سوف تقلل نسب الرطوبة.

تفاصيل الطقس غدا الإثنين

وعن تفاصيل الطقس غد، أوضحت أن درجات حرارة من المتوقع أن تنخفض غدا 3 درجات وتكون درجات الحرارة العظمى غدا 36 درجة مئوية، ومع يوم الثلاثاء والأربعاء يكون هناك مزيدا من الانخفاض بدرجات الحرارة وتصل لـ34 درجة مئوية وتكون أقل من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام.