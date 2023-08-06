حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكليف رؤساء المراكز والأحياء باستمرار شن حملات دورية ومفاجئة لإزالة الاشغالات والتعديات بكافة الطرق والشوارع بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام علي المارة موجهًا بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه هذه الاشغالات من اختناقات مرورية وذلك لإعادة الانضباط إلي الشارع وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع إشغالات وتعديات من بعض المحال التجارية والمخابز والمقاهي علي حرم الطريق ببعض شوارع مركز ومدينة صدفا وشارع الستين ومحمود رشوان بحي شرق أسيوط خلال حملة اشغالات ومرافق تحت إشراف عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وخالد ابراهيم عويس رئيس مركز ومدينة صدفا مناشدين المواطنين أصحاب المحلات التى تدار بدون ترخيص بسرعه التوجه إلي لمركز التكنولوجى لاستخراج التراخيص الخاصه بهم وتقنين أوضاعهم وتمت هذه الحملات بمشاركة مسئولي التراخيص والاشغالات والمرافق بإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية مشيرًا إلي أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

اسيوط .. تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق

اسيوط .. تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق

اسيوط .. تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق

اسيوط .. تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق

اسيوط .. تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق

اسيوط .. تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق

اسيوط .. تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق

اسيوط .. تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق

اسيوط .. تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق

اسيوط .. تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحي شرق