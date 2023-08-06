طقس شديد الحرارة يضرب أرجاء المنيا اليوم الأحد

يسود ربوع محافظة المنيا اليوم الأحد ، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ، بحسب تقارير هيئة الأرصاد الجوية ، والتي توقعت ان تسجل المنيا اليوم درجات حرارة ، العظمى 43 والمحسوسة 45 والصغرى 27 درجة ، مع زيادة نسبة الرطوبة .

في حين انخفض بشكل ملحوظ المارة بشوارع المنيا ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار اليوم الأحد عمل من المنازل بنظام أونلاين ، والذي حجب الألاف من موظفي المحليات وبعض المصالح الخدمية من الخروج ، وذلك توفيرا لإستهلاك الكهرباء ، والتي اصبحت بمنأى عن التعرض لحرارة الشمس الحارقة ، لتبقى طوال اليوم بالمنازل تدير أعمالها تحت الهواء البارد لمراوح التبريد والتكييف .

ونتيجة لإرتفاع درجات الحرارة ، فضل الكثير من مواطني المنيا ، في حالة التنقل الخروج فجراء والعودة ليلا في حالة السفر على الطرق الصحراوية الشرقي والغربي والقاهرة - أسوان الزراعي ، تجنبا لحرارة الطقس وحفاظا على المركبات .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية ، قد توقعت أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة ، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وأشارت تقارير هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم الأحد إرتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم .

يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين ، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الأحد بحسب تقارير هيئة الأرصاد الجوية ، القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والمنيا العظمى 43 والمحسوسة 45 والصغرى 27 درجة ، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة