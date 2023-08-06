8 أدعية من الزوجة لزوجها في كل صباح

لكل طلب إجابة من الله عز وجل، وهناك نذكر كيف يدعو الحبيب لحبيبه في صباح كل يوم، حيث ان شريك الحياة يحتاج لكل دعاء في الصباح. ومن هذه الأدعية، (اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم، أضيء قلبه بنور حبك، ضياء لا ينطفئ، وارزقه رزقا دائما، لا ينقطع، وصحة يستخدمها في طاعتك، وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك، آميـــــــن.

2-اللهم ثبت له يقينه، وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه. اللهم استره على وجه الأرض، وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم أعطه ما يتمناه، وتحبه له وترضاه.

3-اللهم في كل صباح يصبح هذا الوجه فيه، فأكرمه بعظيم غفرانك، ويسر طريقه، وسخر له الطيبين من خلقك، وأشرح صدره بذكرك، ولا تجعل في يومه سوء، إلا دفعته، ولا ذنبا إلا غفرته، يا أرحم الراحمين.

4-اللهم لنا أحباب بالبسمة نحبهم، بالود نذكرهم، بالشوق نراسلهم، بظهر الغيب ندعو لهم، في القلب والروح نحتفظ بهم، يارب احفظهم واجعلني وإياهم في جنة الخلد نلتقي.

5-جعلك الله ممن تتهلل وجوههم يوم الدين فرحان بالجنان ورؤية الرحمن. صباحك نعمة الرب.. صباحك حلو على القلب.. يحفظك ربي بكل درب.

6-هذا دعائي من القلب، صبحك الله بالإيمان وطاعة الرحمن.. صبحك الله بالعافية والقوة الشافية.. صبحك الله بالخير. أسأل الله ألا يرٍد لك دعوة ولِا يحّرمك من فضـلهٍ، ويحفظك ويسعَدك، ويفرج همّك، وييسر آمرك ويغَّفـرٍ لك.

7-سهل الله لك الخير والفلاح ورزقك غاية السعادة والانشراح وجعل أيامك خير وسماح دعوة لك من القلب في هذا الصباح.

8-أسأل ربي الذي قـــال وقوله الحق: (ادعوني أستجب لكم) أن ينظر إليك نظرة رضا لا يعقبه سخط ويلبسك ثوب العافية لا ينزعه عنك ويبعد عنك الهم والغم أبدا ويجعلك من أهــل الفردوس الأعلى آمــين.