سقوط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة في الجيزة

نجحت مباحث الجيزة في القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة في منطقة المنيرة الغربية، قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

معلومات وردت لرجال مباحث شرطة إمبابة باتخاذ عاطل من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 50 كيس من مخدر البودر و20 كيس آيس، و30 قرص أبتريل، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

مخدرات ب2 مليون جنيه.. حبس عصابة المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس تشكيل عصابى يضم 9 اشخاص ،أيام علي ذمة التحقيقات ، يقومون فيما بينهم بتكون تشكيلا عصابيا، تخصص فى الاتجار فى المخدرات بدائرة مركز شرطة طوخ وتم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم 28 كيلو مخدرات واسلحة نارية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية ، اخطارا من مدير مباحث القليوبية، يفيد تمكن ضباط مركز شرطة طوخ بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط تشكيل عصابى يضم 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة طوخ، وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 10 كيلو لمخدر الهيدرو و10 كيلو لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" وكمية لمخدر الحشيش تزن 5 كيلو جرام وكمية لمخدر الآيس "الشابو" تزن 2 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين تزن كيلو جرام و1000 قرص لمخدر لعقار "ترامادول" وبندقية آلية و8 خزينة متنوعة وبندقية خرطوش و2 طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و7 أسلحة بيضاء و9 هواتف محمول و2 ميزان حساس ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم وإستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون جنيه تقريبًا.

وبمواجهته أمام المقدم مصطفى الدكر رئيس المباحث، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والتعاطي، وأرشد المتهم عن أحد عملائه، وباستهدافه تمّ ضبطه بحوزته كمية مختلفة للمواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأُلقى القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



الداخلية تضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسوان

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتضرر عدد من أهالى إحدى قرى مركز كوم أمبو بأسوان من أحد العناصر الإجرامية لاتخاذه من منزله وكراً للترويج للمواد المخدرة، فقد أكدت التحريات صحة تلك الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه عنصر إجرامى شديد الخطورة، سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "مخدرات ، سلاح نارى ، ضرب " – مقيم بذات القرية) وبحوزته (2 بندقية آلية - 8خزينة سلاح آلى - بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات – 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 20 كيلو جرام من مخدر البانجو - كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو )، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.