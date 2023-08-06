تراخيص المطارات وعلاقتها بمقاييس السلامة فى المطارات المصرية.. رسالة ماجستير من جامعة حلوان

حصل الباحث محمد عسكر مدير عام الإرشاد بشركة ميناء القاهرة الجوى على درجة الماجستير فى مجال إدارة النقل الجوى بتقدير امتياز من جامعة حلوان، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سحر القاضى، أستاذ الدراسات السياحية جامعة حلوان، ودكتور على العبد مستشار رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ودكتور علاء عاشور رئيس سلطة الطيران المصرى الأسبق ودكتورة جرمين حسين أستاذ بقسم الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وأظهرت الرسالة أهمية السعى لتراخيص المطارات المصرية لزيادة الثقة لدى شركات الطيران للنزول فى المطارات الأمر الذى يؤدى لزيادة الربحية للمطارات، خاصة المطارات التى تتواجد فى المدن ذات المقومات السياحية. وقد تناولت الرسالة دراسة مقارنة بين المطار قبل الترخيص وبعد الترخيص وقد أظهرت الدراسة زيادة عدد التحركات وبالتالى زيادة عدد الركاب. وقد قام الباحث بالتسجيل للحصول على الدكتوراه فى إدارة النقل الجوى وموضوع الدكتوراه يتعلق بالمطارات وإدارة التغيير.