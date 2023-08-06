أسيوط تتميز بزراعات القطن وفول الصويا والسمسم والموز هذا الموسم

زار الدكتور رضا عليوة سند وكيل وزارة الزراعة باسيوط الإدارات الزراعية في مراكز الفتح وصدفا واسيوط في زيارة تفقدية مهمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات وتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبأشراف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، خلال الزيارة قام الدكتور رضا عليوه بزيارة زراعات فول الصويا في حوض مرسي الخير البحري الواقع في نمرة 8 بناحية مركز صدفا وبلغت المساحة المزروعة بـ فول الصويا في هذا المكان حوالي 2 فدان وتم استخدام صنف جيزة 111.

كما قام بزيارة زراعات الموز في جزيرة الشيخ حسن أحمد سعد الأخرس بناحية مركز الفتح وفي إطار المتابعة زار أيضًا زراعات السمسم في ناحية المعصرة بمركز الفتح ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ قام أيضًا بجولة تفقدية في حقول القطن بقرية الزاوية في حوض رزقة الدير بمركز أسيوط.

تأتي هذه الزيارة التفقدية لمتابعة سير العمل وتقييم النتائج الحالية في مجال الزراعة وتوفير التوجيهات اللازمة للمزارعين ودعمهم في جميع المجالات المتعلقة بالزراعة وفقًا للاحتياجات والمتطلبات الحالية.

هذه الزيارة توضح اهتمام وزارة الزراعة بمتابعة عملية الزراعة في محافظة أسيوط وتعزيز القدرات وتطوير الممارسات الزراعية في المنطقة.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا عليوه سند وكيل وزارة الزراعة باسيوط أعرب عن رضاه الكبير عن الجهود المبذولة في هذه المناطق وأشاد بالإنجازات والتطورات التي تحققت على الأرض في مجال الزراعة كما أكد على ضرورة مواصلة العمل بنفس الروح وتحسين الإنتاجية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات

وكيل وزارة الزراعة باسيوط في متابعة ميدانية وسط الحقول والزراعات