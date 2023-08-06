نشاط للرياح وسقوط أمطار خفيفة.. طقس اليوم الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، إذ أنه من المتوقع أن يسوط طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة:

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وهناك ارتفاع خفيف للموج بالبحر المتوسط يصل من (1:1.5 متر)، وارتفاع للموج بالبحر الأحمر من (1:1.5 متر)، ويكون هناك تكوين للشبورة على الطرق العامة والرئيسية والصحراوية في الصباح الباكر، كما أن هناك نشاط للرياح على عدد من المحافظات، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على (حلايب - شلاتين - أسوان - أبو سمبل - الوادي الجديد)، كما أن هناك توقع بهطول أمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانًا (بنسبة حدوث 30%) على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد.