الفيضانات تغزو أيرلندا وإجلاء أشخاص من منازلهم بدبلن

تم إجلاء ثمانية أشخاص من منازلهم في دبلن بعد أن ضربت الفيضانات أجزاء من البلاد خلال الليل، في أعقاب هطول أمطار غزيرة في أجزاء من أيرلندا، وفق روسيا اليوم.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية "إيريان" عدة تحذيرات من هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مع تحرك العاصفة أنتوني شرقا عبر أيرلندا، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كانت هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرا باللون الأصفر من هطول أمطار في مقاطعات كافان وموناجان ودبلن وكيلدير ولونجفورد ولاوث وميث ووستميث ويكلو، وظل ساريا طوال الليل حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش).

كما تم إصدار تحذير من الرياح في العديد من المقاطعات ، بما في ذلك دبلن.