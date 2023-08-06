أمر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول شكوى بوجود خلل بإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، ما انعكس سلبا على أدائها، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه "بناء على ورود شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن وجود خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وجه رئيس المجلس، محمد شياع السوداني، وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلبا على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين".

وفي وقت سابق، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق تسبب دب في تأخير رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية من دبي إلى بغداد.

وأظهر الفيديو محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة الدب، الذي فر من قفصه خلال تواجده على متن الطائرة، وسط حالة من الهلع بين المسافرين. وفي غضون ذلك، نشرت الخطوط الجوية بيانا أقرت فيه بوقوع حادثة "خارجة عن إرادتها"، على متن الرحلة من بغداد إلى دبي، التي أقلت دبا أيضا.