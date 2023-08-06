السعودية.. أمطار وسقوط حبات من الثلج بمنطقة السودة

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق تساقط الأمطار وحبات البرد في منطقة السودة بأبها، وفق روسيا اليوم

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر "أجواء ساحرة تشهدها السودة، وأمطارا غزيرة، وبردا كثيفا، وأجواء باردة بـ11 درجة مئوية".

ووثق مواطن مقطع فيديو للأمطار التي هطلت اليوم على منطقة السودة بأبها، قائلا: "مرتفعات السودة في منطقة عسير، ودرجة حرارة 11 درجة مئوية، الله يسعدنا ويسعدكم، خير خير".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة لا تزال مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيا وتتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.