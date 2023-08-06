الثلوج تغطي ألمانيا في الصيف

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، بأن ثلوجا كثيفة غمرت مدينة رويتلينغن الألمانية، حيث بلغ سمكها 30 سنتيمترا، وفق روسيا اليوم.

وتساقطت حبات الثلج فوق المدينة منذ يوم أمس مع زخات برد قوية، ما أجبر البلديات والمرافق الخدماتية إلى استخدام معدات خاصة لإزالة الثلوج.

وكتبت الصحيفة: "هبت عاصفة رعدية، وسط مدينة رويتلينغن في بادن فورتمبيرغ، وغطت شوارع المدينة بطبقة من البرد يبلغ سمكها 30 سم"، مشيرة إلى أن درجة خطورة العاصفة بلغت المستوى الثاني.

وتسبب ذوبان الجليد بسرعة كبيرة واختلاطه مع أوراق الشجر وغيرها من المواد بانسداد مصارف المياه، التي أدت بدورها إلى إغراق مواقف السيارات وطوابق المنازل السفلية والأقبية تحت الأرض، كما ارتفع منسوب نهر قريب من المدينة لفترة وجيزة وفاض، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سلطات المدينة سخرت 250 رجل إطفاء ومعدات لإزالة الثلوج لتنظيف الجليد في وسط المدينة.