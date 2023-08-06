ساديو ماني أساسيًا في تشكيلة النصر أمام الرجاء اليوم بالبطولة العربية

استقر المدير الفني لويس كارسترو على تشكيلة النصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة اليوم ضد الرجاء الرياضي المغربي في البطولة العربية للأندية.

ويستعد النصر لمواجهة الرجاء المغربي اليوم على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) في الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية.

تشكيلة النصر أمام الرجاء:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: عبدالله مادو ⁃ علي لاجامي ⁃ سلطان الغنام ⁃ اليكس تيليس

الوسط: عبدالله الخيبري ⁃ بروزوفيتش ⁃ سيكو فوفانا

الهجوم: ساديو ماني ⁃ اندرسون تاليسكا ⁃ كريستيانو رونالدو

وتأهل النصر إلى ربع النهائي كوصيف المجموعة الثالثة، بينما الرجاء جاء متصدرًا للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

موعد مباراة النصر والرجاء والقناة الناقلة

وتبدأ مباراة النصر والرجاء، مساء الأحد في الساعة السادسة بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sport السعودية بصفتها الناقل الحصري للبطولة العربية للأندية في النسخة الحالية.