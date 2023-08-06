موعد مباراة الشباب والوحدة الإماراتي في البطولة العربية

تختتم منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية بالمواجهة التي ستجمع الشباب السعودي مع نظيره الوحدة الإمارتي.

وتأهل الشباب إلى ربع النهائي بصفته متصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط من التعادل مع النصر والفوز على الزمالك والاتحاد المنستيري، في المقابل تأهل الوحدة كوصيف المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من انتصارين على حساب شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي وتلقى خسارة أمام الرجاء المغربي متصدر المجموعة.

مباراة الشباب والوحدة ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف، عند دقات التاسعة بتوقيت مصر والسعودية وستذاع المباراة عبر شاشة ssc sport بصفتها المالك الحصري للبث التليفزيوني للبطولة العربية.

ومن المقرر أن يتقابل الفائز من الشباب والوحدة مع الهلال السعودي في نصف نهائي البطولة العربية يوم الأربعاء المقبل على أن تكون المباراة النهائي في الثاني عشر من الشهرالجاري.

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

بهذا الانتصار يتأهل فريق الهلال إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية ليستعد لملاقاة الفريق الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي