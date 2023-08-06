سانتو يثير الجدل بشأن مستقبل عبدالرزاق حمدالله مع اتحاد جدة

أثار نونو سانتو مدرب اتحاد جدة الجدل بشأن مستقبل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق في الفترة المقبلة.

وغاب عبدالرزاق حمدالله عن مباراة اتحاد جدة التي خسرها أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف في ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وقال سانتو في تصريحات عقب المباراة إنه لم يستبعد عبدالرزاق حمدالله بسبب الإصابة، ليفتح باب التكهنات لغيابه عن المباراة.

وأتبع سانتو تصريحاته أن اتحاد جدة لن يتمسك بلاعب يرغب في الرحيل عن صفوفه، لافتًا أن مسألة عبدالرازق حمدالله شأن داخلي في النادي وسيتم اتخاذ القرار المناسب.

وانضم عبدالرازق حمدالله إلى صفوف اتحاد جدة في شتاء 2022، ونجح في قيادة الفريق لحصد الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر كما تصدر قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا وإجمالا خاض مع النمور 49 مباراة وسجل 39 هدفا وصنع 5 أخرين.

وودع اتحاد جدة البطولة العربية للأندية بعد خسارته في ربع النهائي أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء السبت، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.

وكان اتحاد جدة قد تأهل بالعلامة الكاملة من دور المجموعات بالبطولة العربية بعد فوزه على الترجي والصفاقسي من تونس والشرطة من العراق.

وينتظر الهلال الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإمارتي لملاقاته في نصف نهائي البطولة العربية للأندية وذلك يوم الأربعاء المقبل.