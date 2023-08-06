محمد عودة يتحدث عن تجربته التدريبية مع الهلال الليبي

تحدث محمد عودة المدير الفني لفريق الهلال الليبي عن تجربته التدربية الحالية في الدوري الليبي.

وقال محمد عودة خلال تصريحات تليفزيونية “ منظومة نادي الهلال الليبي بالكامل ساعدتني، لديه ٣٢ عامًا فقط بعد اعتزاله كرة القدم أصبح رئيس النادي بالتالي هو لديه معرفة ببواطن الأمور”.

وأضاف عودة “ الهلال الليبي كان في المركز قبل الأخير بعد مرور 5 جولات، لكنني اجتمعت مع رئيس النادي واقتنعت بمشروع النادي وحالة الهدوء الكبيرة التي تسيطر على النادي، وهذا ساعدني على النجاح مع الفريق ”.

وأشار المدرب المصري أنه حصلت على جائزة أفضل مدرب في الدوري الليبي خلال الموسم الماضي.

وعن استعداداته للموسم المقبل، أوضح محمد عودة “ لدي معسكر إعدادي مع الهلال الليبي في مصر ولدي 15 يوم فقط للاستعداد لبداية مشوار الكونفدرالية، كما أن الصعوبة الكبيرة أن هناك لاعبين كبار انتهت عقودهم مع الفريق ورحلوا ”.

وواصل تصريحاته " لدي صفقتين استطيع إبرامهما مع نادي الهلال الليبي الموسم المقبل، واعتقد أنهما سيكونان مصريين وحددت أكثر من خيار للتعاقد معهما”.

وأتم تصريحاته “ لدي عرضين من الدرجة الأدنى في الدوري المصري لكنني لم أوافق، كما أنني تلقيت عرضًا كبيرًا من الاتحاد الليبي لكن نادي الهلال قام برفع راتبي للاستمرار وأنا مرتاح هنا".



