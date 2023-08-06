الاتحاد السكندري يقترب من ضم رجب عمران

اكدت مصادر داخل ناد الاتحاد السكندري ان النادي قد اقترب من اعلان التعاقد مع لاعب سيراميكا كليوباترا والمقاصة السابق رجب عمران ضمن سلسلة الصفقات التي تسعى إدارة الاتحاد لضمها لدعم الفريق الاول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

واكدت المصادر ان طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري قد طلب ضم رجب عمران لدعم خط وسط الاتحاد السكندري بعد ضم مجموعة من الاعبين خلال الفترة الماضية .

من ناحية اخرى بدأ طارق العشري في متابعة مجموعة من لاعبي فرق قطاع الناشئين حيث يسعى لتصعيد مجموعة منهم للتدريب مع الفريق الاول خلال الفترة القادمة .

وسيعقد مجلس إدارة الاتحاد السكندري مؤتمرا صحفيا الاحد في وجود الجهاز الفني الجديد بقيادة طارق العشري للاعلان عن مجموعة الاعبين الذين تم التعاقد معهم الى جانب شرح تفاصيل خطة الاعداد .