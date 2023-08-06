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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نبيل نعيم يكشف خطة الإخوان لضرب السياحة في مصر (فيديو)

نبيل نعيم
نبيل نعيم

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، خطة جماعة الإخوان الإرهابية لضرب السياحة في مصر.

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نبيل نعيم: الإخوان الأب الروحي للجماعات الإرهاب

وقال  نبيل نعيم خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنا في باكستان وجاء شخص يدعى أبو الوليد واسمه الحقيقي مصطفى، وهذا شخص إخواني هارب من قضية 65 وعاش في ألمانيا عمره كله".

وأضاف: "كنا قاعدين مع رفاعي طه وطلعت فؤاد وقال لنا انتوا بتضربوا العساكر الغلابة، إنما أنت لو ضربت واحد إنجليزي في قلب القاهرة أو واحد أمريكي الدنيا هتتهز".

وأكد أن فكرة ضرب السياحة في مصر هي فكرة إخوانية، مشيرًا إلى أنه كان يرى هذا الشخص جاسوسًا لدولة أجنبية.

وتابع: "أول حاجة الإخوان عملوها ضرب أتوبيس سياحة في نجع حمادي، ثم بقية الأحداث بضرب أتوبيس عند فندق أوروبا في شارع الهرم".

 

 

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