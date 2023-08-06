موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية

يستقبل ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية.

وتجمع الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي بطل الثنائية المحلية وأرسنال وصيف البريميرليج.

مانشستر سيتي وأرسنال

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، مساء الأحد المقبل، الموافق 6 أغسطس الجاري، في تمام السادسة مساءً، على ملعب ويمبلي.

تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بشكل حصري ومباشر بصفتها الناقل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد مانشستر سيتي هو الأغلى من حيث القيمة التسويقية بواقع 1.24 مليار يورو متفوقا على أرسنال صاحب المركز الثانى بقيمة 1.20 مليار يورو

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: والكر، ستونز، دياز، لابورت.

خط الوسط: رودري، بيرناردو، فودين.

الهجوم: جريليتش، ألفاريز، هالاند.

تشكيل آرسنال المتوقع

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، كيفيور، تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي، سميث رو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: هافيرتز، نيكتياه، مارتينيلي.