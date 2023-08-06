موعد مباراة النصر والرجاء في البطولة العربية

قمة عربية من العيار الثقيل ستجمع بين النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم الأحد، في منافسات ربع نهائي البطولة العربية.

وتأهل النصر إلى ربع النهائي كوصيف المجموعة الثالثة، بينما الرجاء جاء متصدرًا للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

وتبدأ مباراة النصر والرجاء، مساء الأحد في الساعة السادسة بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة عبر قنوات ssc sport السعودية بصفتها الناقل الحصري للبطولة العربية للأندية في النسخة الحالية.

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

بهذا الانتصار يتأهل فريق الهلال إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية ليستعد لملاقاة الفريق الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.