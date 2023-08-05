سانتو يعتذر لجماهير اتحاد جدة بعد البطولة العربية

اعتذر نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي لجماهير النادي بعد الخروج من البطولة العربية للأندية.

وخسر اتحاد جدة من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في ربع النهائي.

وقال اتحاد جدة خلال تصريحات عقب المباراة "اعتذر لجماهير الاتحاد، لدينا صعوبات الجميع يعرفها ولدينا غيابات مهمة نعم ولكن نحن نعمل بطريقة واعية لإيجاد الحلول، هناك لاعبين لعبوا في مراكز غير مراكزهم وتكيفوا معها بشكل جيد".

وأضاف مدرب اتحاد جدة " ما حدث كان اختبار لشخصية الفريق واللاعبين، فخور جدًا باللاعبين الذين عملوا وأظهروا وحدتهم حتى النهاية".

وواصل تصريحاته "كأس الملك سلمان للأندية العربية بطولة رائعة ذات تنظيم مذهل، لقد سمحت لنا بالإعداد والوصول لحالة ممتازة".

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

بهذا الانتصار يتأهل فريق الهلال إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية ليستعد لملاقاة الفريق الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.