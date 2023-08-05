رومارينيو: علينا التعلم من أخطائنا وأمامنا بطولة كثيرة

علق النجم البرازيلي رومارينيو لاعب اتحاد جدة على خسارة فريقه أمام الهلال في البطولة العربية للأندية.

وقال رومارينيو خلال تصريحات عقب المباراة: "علينا التعلم من أخطائنا خلال المباراة، كان ينقصنا الدخول برتم قوي في بداية المباراة".

وأضاف لاعب اتحاد جدة " "يجب أن نرفع رؤوسنا فأمامنا 5 بطولات للمنافسة عليها".

وعن حجم إصابته خلال المباراة أوضح رومارينيو "أنا بخير احتاج يومين فقط وسأكون على ما يرام".

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

بهذا الانتصار يتأهل فريق الهلال إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية ليستعد لملاقاة الفريق الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: غروهي.

الدفاع: زكريا .. شراحيلي .. بامسعود .. الشنقيطي.

الوسط: صالح .. كانتي .. كورنادو .. جوتا .. رومارينهو.

الهجوم: بنزيما.

بينما بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: المعيوف.

الدفاع: الشهراني، البليهي، كوليبالي، سعود.

الوسط: نيفيز، كنو - سالم، سافيتش، ميشيل.

الهجوم: مالكوم.