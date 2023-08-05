إريكسون تسرح 750 موظفًا

أعلنت شركة إريكسون عن خطط لتسريح 750 موظفًا في أمريكا الشمالية والاستعانة بمصادر خارجية لأدوار الخدمة الميدانية لمزودي خدمات خارجيين اعتبارًا من أكتوبر.

يأتي هذا القرار نتيجة الانكماش في الطلب في السوق، مما جعل من الصعب على الشركة تبرير تكلفة قدرتها على الأداء الذاتي.

على الرغم من تسريح العمال، تؤكد إريكسون أن خدمات شبكتها ستستمر دون انقطاع، حيث عملت باستمرار مع مزودين خارجيين موثوقين لهذه الخدمات.

شهدت أمريكا الشمالية، التي كانت في يوم من الأيام أكبر أسواق إريكسون، انخفاضًا كبيرًا في المبيعات في الربع الثاني من عام 2023.

شهدت المنطقة انخفاضًا بنسبة 42٪ في المبيعات على أساس سنوي، مما ساهم في التحديات الإجمالية التي واجهتها الشركة.

تعاونت شركتا Vodafone و Nokia على نظام الشحن المتقارب لـ 5G

دخلت فودافون ونوكيا في شراكة لتطوير نظام شحن متقارب قائم على السحابة يهدف إلى تحسين عمليات الدفع لخدمات الجيل الخامس المستقبلية. يسمح النظام، الذي يعتمد على برنامج الشحن المتقارب من نوكيا، للشركات والمطورين الخارجيين بفرض رسوم على العملاء مقابل الخدمات الرقمية الجديدة المصممة وفقًا لاحتياجاتهم الفردية. من المتوقع أن يسهل هذا النموذج التجاري الجديد اعتماد خدمات 5G لعملاء وشركاء فودافون بيزنس.

يقوم نظام الشحن الجديد بتشغيل نماذج التسعير بناءً على جودة الخدمة والموقع وشرائح الشبكة المخصصة وواجهات برمجة تطبيقات الشبكة المحددة (APIs). في البداية، سيتم تثبيته في إيطاليا والمملكة المتحدة، مع خطط للتوسع في أسواق أخرى في وقت لاحق من هذا العام. تم تطوير هذا الحل بشكل مشترك بين شركتي Vodafone و Nokia، حيث قامت Nokia بالفعل بنشر برنامج 5G لتحقيق الدخل في مختلف الأسواق الأوروبية.

تلقت شركة تي بي جي تيليكوم الأسترالية عرضًا بقيمة 4.16 مليار دولار لأصول البنية التحتية لشبكتها الثابتة من مجموعة فوكوس المحلية المنافسة. يشمل العرض الأولي أصول TPG للمؤسسات والحكومة والجملة، بالإضافة إلى البنية التحتية الثابتة المرتبطة بها. ومع ذلك، لا يزال العرض خاضعًا للتفاوض ، وليس هناك ما يضمن إتمام الصفقة.

يأتي هذا العرض في أعقاب المراجعة الإستراتيجية لشركة TPG لأصول البنية التحتية لشبكتها الثابتة في العام الماضي، والتي جذبت تعبيرات غير ملزمة عن الاهتمام.