ثلوج كثيفة تُغطي شوارع مدينة ألمانية في عز الصيف

غمرت ثلوج كثيفة مدينة "رويتلينغن" الألمانية، إذ بلغ سُمكها 30 سنتيمترًا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم السبت.

وتساقطت حبات الثلج فوق المدينة منذ يوم أمس مع زخات برد قوية، ما أجبر البلديات والمرافق الخدماتية إلى استخدام معدات خاصة لإزالة الثلوج.

وكتبت الصحيفة: "هبت عاصفة رعدية بعد ظهر يوم الجمعة، وسط مدينة رويتلينغن في بادن فورتمبيرغ، وغطت شوارع المدينة بطبقة من البرد يبلغ سمكها 30 سم"، مُشيرة إلى أن درجة خطورة العاصفة بلغت المستوى الثاني.

ذوبان الجليد:

وتسبب ذوبان الجليد بسرعة كبيرة واختلاطه مع أوراق الشجر وغيرها من المواد بانسداد مصارف المياه، التي أدت بدورها إلى إغراق مواقف السيارات وطوابق المنازل السفلية والأقبية تحت الأرض، كما ارتفع منسوب نهر قريب من المدينة لفترة وجيزة وفاض، بحسب الصحيفة.

ثلوج ألمانيا

ولفتت الصحيفة أن سلطات المدينة سخرت 250 رجل إطفاء ومعدات لإزالة الثلوج لتنظيف الجليد في وسط المدينة.

من ناحية أخرى، سلمت ألمانيا كييف خلال الأسبوع الماضي كاسحتي ألغام Wisent 1 وثلاث مسيرات استطلاع Vector، وتسع عربات مدرعة لحرس الحدود، لتصل قيمة مساعداتها لنظام كييف إلى 17 مليار يورو.

كما أرسلت ألمانيا إلى أوكرانيا 5 منظومات استطلاع SurveilSPIRE، و11 كاسحة للألغام تركب على دبابات T-72، و5 أبراج هوائية متنقلة للاتصالات.

وتم الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة هذه، التي تشمل 25 دبابة Leopard 1 و40 مركبة مدرعة Marder، خلال قمة الناتو في فيلنيوس مؤخرًا.

وتبلغ قيمة الحزمة الجديدة 700 مليون يورو، ووصل إجمالي المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا من ألمانيا، إلى حوالي 17 مليار يورو منذ فبراير 2022.