محام: المجلس الحسبي يستمر في الحفاظ على أموال القصر حتى 21 عامًا

قال كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن الطلاق يجب أن يحدث بشكل ودي، ويحدث اتفاق بين الوالدين على استضافة الأبناء وخلافه، والبعد عن المحاكم لأن هذا يؤثر بصورة كبيرة على الأطفال، وصحتهم النفسية.

وتابع "أبو اليزيد"، خلال حواره ببرنامج "عركة ستات"، المذاع على فضائية "هي"، أن هناك قرارًا من وزير التربية والتعليم بأن الأم المطلقة من حقها الولاية التعليمية، ولكن لا تطبق كل المدارس هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مسلسل تحت الوصاية تناول بعض الأمور مثل الولاية التعليمية، ولكن قضايا الميراث لا يمكن تغييرها، لأن هذه القضية محكومة بالقرآن الكريم.

ولفت إلى أن السنوات الأخيرة تشهد ميكنة في المحاكم، وهذا ط من شأنه أن يسرع الكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة مثل قضايا المجلس الحسبي، ودفع المصاريف الدراسية.

وأضاف أن المجلس الحسبي هدفه الحفاظ على أموال القصر، ويقوم بتوفير مصاريف الأطفال في الأساسيات مثل المدراس والأمراض وتجهيز البنات للزواج، مشيرًا إلى أن المجلس الحسبي يستمر في الحفاظ على أموال القصر حتى بلوغهم 21 عامًا.

وأوضح أن الجد والعم حصلا في أحد القضايا على حقوق الأطفال وقاما بمنعهم من الميراث، فقام بإثبات ذلك عن طريق الشهر العقاري وشهادة الشهود والجمعيات الزراعية، وإعداد جنحة للامتناع عن تسليم الميراث، واستطاع إعادة هذه الأموال مرة أخرى إلى الأطفال.