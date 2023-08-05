"الطفولة والأمومة" يطالب بإلغاء ترخيص المأذون المتورط في محاولة زواج طفلة الفيوم (فيديو)

كشفت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل إحباط محاولة زواج طفلة 15 عاما بمحافظة الفيوم.

تعهد على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية

وقالت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "يوم 29 يوليو تلقينا بلاغ أن هناك والد طفلة عمرها 15 سنة، سيقوم بتزويجها شخص من بلده، وهو زواج عرفي"، موضحا: "تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها وتم اخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية".

وأضافت: " بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر، تبين قيام والدها بالتوجه بها إلى مسقط رأسه بالفيوم محاولًا إتمام إجراءات تزويجها على يد مأذون، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، بالتأكد من صحة الواقعة، والتي أفادت بصحتها وتجمع أهلها وحضور مأذون لتزويج الطفلة".

وتابعت: "تواصلنا مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، وتأكدنا أنهم قاموا بعمل احتفالية، والمحزن أن الذي كان سيعقد عقد الزواج العرفي هو المأذون"، مشيرة: "الأب والمأذون قاموا بالهرب، وتم ضبط الطفلة وعمها".

ولفتت: "العم مضى إقرار وتعهد بحسن رعاية الطفلة والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال اتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية"، مؤكده: "سنرسل خطابا لوزارة العدل لإلغاء ترخيص المأذون المتورط في محاولة زواج طفلة الفيوم وهناك قانون في مجلس النواب حاليا يجرم زواج الأطفال وتعريض أي طفلة للخطر".