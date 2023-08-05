شاهد.. فرحة لاعبي الهلال بعد التأهل لنصف نهائي البطولة العربية

حسم الهلال السعودي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية بعد فوزه على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، في ربع النهائي مساء السبت على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.

واحتفل لاعبو الهلال بعد المباراة بالتأهل إلى نصف النهائي بالبطولة العربية.

وينتظر الهلال الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي لملاقاته في نصف النهائي.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: غروهي

الدفاع: زكريا .. شراحيلي .. بامسعود .. الشنقيطي

الوسط: صالح .. كانتي .. كورنادو .. جوتا .. رومارينهو

الهجوم: بنزيما

بينما بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: المعيوف

الدفاع: الشهراني، البليهي، كوليبالي، سعود

الوسط: نيفيز، كنو - سالم، سافيتش، ميشيل

الهجوم: مالكوم