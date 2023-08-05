القوات الجوية الروسية والسورية تُدمّر مقرًا لـ"جبهة النصرة" في إدلب

دمّر سلاح الجو الروسي مع نظيره السوري مقرًا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بأحد أحياء مدينة إدلب في ضربة جوية، حسبما أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مساء اليوم السبت.

وذكر بيان المركز الروسي للمصالحة أن مقرات الإرهابيين التي تم تدميرها، كانت متورطة في تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية، استهدفت قوات الجيش السوري والسكان المدنيين.

هجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات القوات الروسية

وفي الثاني من أغسطس الجاري، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة، فاديم كوليت، أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات حول تحضير "جبهة النصرة" لهجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات القوات الروسية.

وشدد على أن القوات الروسية ستتخذ أكثر التدابير حزما وصرامة ضد المسلحين، الذين يخططون لشن هجمات على الجيشين الروسي والسوري.

من ناحية أخرى، قال الجنرال البولندي، ماريك سوكولوفسكي، أن طياري المروحيات القتالية الذين نقلوا إلى الحدود مع بيلاروس لن يترددوا في استخدام الأسلحة إذا حدث تصعيد خطير.

وصرح الجنرال سوكولوفسكي لوزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشاك، خلال زيارته لعسكريين بولنديين في مدينة بياليستوك القريبة من الحدود البولندية البيلاروسية: "بأمر من الوزير، تم نقل طائرات هليكوبتر قتالية إلى الحدود البولندية البيلاروسية".

وأضاف: "في حال تطور الأحداث على الحدود، فإن المروحيات مسلحة ومستعدة للقتال".

وأكد سوكولوفسكي أن طياري هذه المروحيات خدموا في أفغانستان، ويملكون خبرة قتالية، مضيفا أنهم "من ذوي الخبرة، وإذا ما تطورت الأحداث، فلن يترددوا في استخدام الأسلحة".

من جهته، أشار وزير الدفاع البولندي إلى ضرورة توسيع التواجد العسكري على الحدود مع بيلاروس، حيث ستزداد الاستفزازات، حسب زعمه.