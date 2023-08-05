تعاقد جديد للشحن الجوى لمصر للطيران مع DHL Aviation بمجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة

صرح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن نجاح شركة مصر للطيران للشحن الجوى بتوقيع تعاقد جديد لخدمة رحلات الشحن الجوى الخاصة بشركة DHL Aviation من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة يعد نجاحا جديدا يسهم فى تعزيز قدرة أسطول الشركة لتلبية النمو الهائل فى الطلب على حركة الشحن الجوى حول العالم على الرغم من التحديات الصعبة التى تمر بها صناعة الطيران العالمية.. مشيراً إلى أن قطاع الشحن الجوى يشهد ازدهاراً ملحوظا خلال هذه الفترة من خلال حرص شركة مصر للطيران على زيادة تعاقداتها مع كبرى الشركات العاملة فى مجال الشحن الجوى لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات العالمية فى مجال صناعة النقل الجوى.

ومن جانبه أوضح الطيار جاسر حسين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى أن الشركة تقدم خدماتها فى مجال الشحن الجوى لما يقرب من ٣٦ شركة طيران أجنبية من خلال مجمعات بضائع القاهرة وبرج العرب والأقصر، مؤكدًا أن هذه التعاقدات الجديدة تأتى نتاجًا للخدمات المتميزة التى تقدمها الشركة لعملائها، وتأكيداً على قدرتها لتلبية رغبات كبرى الشركات العالمية فى مجال الشحن الجوى، مؤكداً أن هذا التعاقد يتيح لكلا الطرفين شراكة استراتيجية متبادلة على المستوى الخدمى للبضائع.

جدير بالذكر أن شركة DHL Aviation تعد من كبرى شركات الطيران المتخصصة فى مجال الشحن الجوى، خاصة فى مجال البريد السريع حيث بدأت الشركة فى تسيير أولى رحلات الشحن من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة فى الأول من شهر أغسطس الجارى بواقع رحلتَى شحن أسبوعيًا من خلال استخدام طائرات طراز عريض B767 من وإلى دولة البحرين وبحمولة تقدر بحوالى ٥٠ طنا لكل من مقطعى الذهاب والعودة، حيث تعتبر دولة البحرين المقر الرئيسى الـHUB لشركة DHL AVIATION فى نطاق الشرق الأوسط ومنه لشبكة رحلات ممتدة إلى أوروبا وآسيا وأستراليا والأمريكتين.