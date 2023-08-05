إيلون ماسك يطلب المساعدة من رئيس آبل

في منتصف شهر يوليو، طرح إيلون ماسك Elon Musk ما كان، في ذلك الوقت، أكثر تحديثات Twitter تأثيرًا لملياردير التكنولوجيا: مشاركة عائدات الإعلانات للمبدعين.

بلغ إجمالي الجزء الأول من مشاركة الأرباح التي خرجت 5 ملايين دولار وشهدت بعض المستخدمين يأخذون ما يقرب من 40 ألف دولار.

كان هذا التحديث بمثابة نقطة جذب قوية لإبقاء المبدعين على Twitter في أعقاب الإطلاق التاريخي للخيوط. ومنذ أن أجرى هذا التعديل الصغير المؤثر، كان ماسك يدفع بأهمية دعم المبدعين على المنصة.

وكتب في منشور يحث المستخدمين ليس فقط على متابعة منشئي المحتوى، بل على الاشتراك: "ينشر الأشخاص من كل ركن من أركان العالم محتوى لا يُصدق على X، لكن غالبًا ما يعيشون في ظروف صعبة، حيث حتى بضع مئات من الدولارات شهريًا تغير حياتهم". لهم. "إذا كنت تستطيع ذلك، فيرجى الاشتراك مع أكبر عدد من المبدعين على هذه المنصة تجده ممتعًا."

إيلون ماسك مشترك حاليًا في 116 حسابًا

في وقت سابق، قال ماسك إن X لن تحتفظ بأي شيء للسنة الأولى، ثم 10٪. ومع ذلك، في هذا المنشور، قام بتحديث تلك السياسة، قائلاً إنه الآن، "X لا يحتفظ بأي شيء إلى الأبد، حتى يتجاوز العائد 100000 دولار، ثم 10٪. أول 12 شهرًا لا يزال مجانيًا للجميع".

ومع ذلك، أشار إلى أن Apple (AAPL) - Get Free Report تأخذ خفضًا بنسبة 30 ٪ من الإيرادات، لكنه دعا الرئيس التنفيذي للشركة، Tim Cook، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العمل على ترتيب يكون أكثر فائدة للمبدعين.

سأتحدث مع Tim Cook وأرى ما إذا كان يمكن تعديل ذلك ليكون 30٪ فقط مما تحتفظ به X من أجل تعظيم ما يتلقاه المبدعون ".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها Musk مشكلة مع Apple. لقد دعا إلى ضريبة متجر التطبيقات بنسبة 30 ٪ للشركة في عام 2022، وبعد فترة ليست طويلة من الحصول على Twitter، كان هناك خلاف عام مع Cook حول سوء فهم حول Twitter من المحتمل إزالته من App Store.

شارك Epic Games، الاستوديو الذي يقف وراء Fortnite، في معركة قانونية طويلة مع Apple حول هذه المشكلة نفسها منذ حوالي عام. انتهت القضية، لكن ضريبة 30٪ لا تزال هنا.

تأتي دفعة إيلون ماسك الأخيرة نحو دفع المشتركين في الوقت الذي يتعامل فيه X مع انخفاض بنسبة 50 ٪ في عائدات الإعلانات.