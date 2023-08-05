العاملون بالسكة الحديد يكرمون مدير إدارة التشغيل للمنطقة الجنوبية لبلوغه سن التقاعد

نظم العاملون بسكك حديد مصر بمحافظة الأقصر، حفل تكريم للمحاسب عبد السميع السيد أحمد، مدير إدارة التشغيل للمنطقة الجنوبية بقنا والأقصر؛ في لمسة وفاء منهم بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد؛ تقديرًا وعرفانًا منهم بالجميل.

حضر حفل التكريم كل من: المهندس أشرف هاشم، وكيل الوزارة بالسكة الحديد بالمنطقة الجنوبية، واللواء أحمد ابو زيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، وأمين عام حزب مصر الحديثة، والمهندس أحمد حامد، مدير عام التشغيل للمنطقة الجنوبية، والمهندس محمد بغدادي، مدير عام الصيانة للمنطقة الجنوبية، والمهندس أحمد فراج مدير عام التشغيل بالمنطقة الجنوبية، ومديرو العموم بالسكة الحديد بالأقصر وأسوان، ورؤساء الأقسام، وعدد كبير من العاملين بالهيئة، وأهالي مدينة الطود.



وأكد العاملون بالهيئة أن حرصهم على إقامة حفل تكريم لمدير ادارة التشغيل بالهيئة، كأحد أبنائها، ماهو إلا كلمة شكر على عطاء كبير على مدار عقود، حرص خلالها المحاسب عبد السميع على آداء واجبه بكامل النزاهة والإخلاص.

وأعرب مدير إدارة التشغيل للمنطقة الجنوبية عن سعادته بالحفل المتميز، موجهًا شكره لكافة العاملين الذين حرصوا على تنظيمه، في لمسة وفاء منهم، كما شكر جميع الحضور، مؤكدًا أن هذا الحفل يعكس مدى روح الترابط بين أبناء الهيئة.



