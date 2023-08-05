وزير الرياضة: نتطلع لتحقيق ميدالية أولمبية بباريس 2024

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الفريق الاول لكرة اليد أصبح طموحه أكبر من مجرد التأهل وتحقيق بطولة افريقيا فقط.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الدكتور محمد الامين لبحث استعدادات المنتخب القومى الاول لكرة اليد والذي يستعد لخوض تصفيات اوليمبياد باريس ٢٠٢٤ والبطولة الافريقية التى تستضيفها مصر فى يناير من العام المقبل والمؤهلة الى اوليمبياد باريس .

وقال صبحي :"نضع نصب اعيننا في التتويج بالاوليمبياد نظرا لامتلاك المنتخب المصري للعديد من اللاعبين المميزين والمحترفين فى افضل الدوريات العالمية ، وشدد وزير الرياضة خلال لقائه مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد أن المنتخب المصري أصبح مطالب بتحقيق ميدالية أولمبية فى الاوليمبياد القادم باريس ٢٠٢٤".

وعلى هامش اللقاء مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لليد، تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التهنئة إلى المنتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد عام 2004، بالتأهل رسميًا إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري.

وشدد وزير الرياضة على الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية.