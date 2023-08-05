تطهير الترع لضمان وصول مياه الري إلى النهايات بالفيوم

قامت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، بتنفيذ أعمال التطهير بالترع والمجاري المائية، لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بقرى ومراكز المحافظة.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بالفيوم، والمهندس على عبدالمجيد، رئيس مصلحة الري، والمهندس نادي جرجس، رئيس قطاع الري بالفيوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطهير تأتي فى إطار خطة المديرية لتطهير الترع والأباحر بمراكز المحافظة كافة لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات، والتي تشهد نقصًا شديدًا خلال فصل الصيف.

خلال ذلك قامت هندسة ري يوسف الصديق برئاسة المهندس مصطفى جودة، مدير الهندسة، بتنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش بعدد من الترع والمجارى المائية والمصارف، والتي شملت تطهير بحر النزلة ومصرف أبوعوض وبحر البنات، بالإضافة إلى نقل مخلفات التطهير إلى خارج المناطق السكنية المتاخمة للمجاري المائية، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير بسحارة المصرف أسفل بحر البنات لرفع كميات الاطماء وتطهير الحوض ورفع كفاءة تشغيل المحطة لتحسين حالة المياه بالنهايات، وتغذية الترع والمجارى المائية في إطار خطة الهندسة لتطهير كافة الترع والمجاري المائية.

رفع المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع بالفيوم:

وأكد المهندس محمود مصطفى السيلي، مدير عام ري غرب الفيوم، استمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع المعوقات كافة التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع خصوصًا خلال فصل الصيف، وفترة أقصى الاحتياجات مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بأنحاء المحافظة كافة.

وفي سياق متصل، تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عدد من الترع والمجارى المائية، تم خلالها قياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية.

وصرح مدير إدارة ري غرب الفيوم بأنه تجري المتابعة اليومية للمجاري المائية كافة للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على الترع والمجارى المائية، لتأكيد جودة تنفيذ الأعمال طبقًا للاشتراطات والمواصفات والدليل الإرشادي، والعمل على تلافي أية ملاحظات خلال التنفيذ، موجهًا مقاولي التطهير برفع المخلفات كافة التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.



وأضاف "السيلي" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتمامًا خاصًا بسبب الدخول في فترة أقصى الاحتياجات مع بدايات فصل الصيف، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية الأراضي الزراعية كافة التي تشملها مقررات المياه.