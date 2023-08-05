صبحي: "نتطلع لتحقيق ميدالية أولمبية بباريس ٢٠٢٤"

التقى مساء اليوم السبت بالمركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الدكتور محمد الأمين لبحث استعدادات المنتخب القومى الأول لكرة اليد، والذي يستعد لخوض تصفيات اوليمبياد باريس ٢٠٢٤ والبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يناير من العام المقبل والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس.

وأوضح وزير الرياضة أن الفريق الأول لكرة اليد أصبح طموحه أكبر من مجرد التأهل وتحقيق بطولة أفريقيا فقط، ولكن نضع نصب أعيننا في التتويج بالأوليمبياد نظرًا لامتلاك المنتخب المصري للكثير من اللاعبين المميزين والمحترفين فى أفضل الدوريات العالمية، وشدد وزير الرياضة خلال لقائه مع الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد، أن المنتخب المصري أصبح مطالب بتحقيق ميدالية أولمبية فى الأوليمبياد القادم باريس ٢٠٢٤.

وعلى هامش اللقاء مع الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لليد، تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور، أشرف صبحي، التهنئة إلى المنتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد عام 2004، بالتأهل رسميًا إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري.

وأكد وزير الرياضة الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية.