نائب محافظ الفيوم يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بإطسا

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم يرافقه المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا ومسئولي شركة "دار الهندسة" المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور مهندسي جهاز المشروعات القاهرة الكبرى التابعة لوزارة الإسكان ومسئول وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، ومنسق المبادرة الرئاسية بالمركز ورؤساء الوحدات المحلية.

يأتي هذا في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات، فضلاً عن توفير مشروعات تنموية خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة.

خلال ذلك تفقد نائب المحافظ تجهيزات المجمعات الخدمية للتأكد من جاهزيتها للتسليم تمهيدا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، حيث تم إنشاء عدد 12 مجمعا خدميا بقرى مركز اطسا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفق نموذج موحد على أن يضم المجمع الخدمي مركزا تكنولوجيا ووحدة محلية ومكتبا للبريد ومكتبا للتموين ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتبا للشهر العقاري.

كما تفقد نائب محافظ الفيوم المجمع الخدمي بقرية قلهانة، المقام على مساحة 650 متر مربع ويضم المجمع الخدمي مركزا تكنولوجيا ووحدة محلية ومكتبا للبريد ومكتبا للتموين ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتبا للشهر العقاري، بتكلفة 10.5 مليون جنيه.

تمهيدا لدخولها الخدمة نائب محافظ الفيوم يتفقد المجمعات الخدمية

جاءت الجولة لمعاينة وفحص تجهيزات المجمعات الخدمية ومدى جاهزيتها للاستلام ودخولها الخدمة في اقرب وقت ممكن، والتي شملت متابعة جاهزية عددًا من المجمعات الخدمية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تم تنفيذها بقرى مركز اطسا ومنها " قلهانة ومطول ومنية الحيط وأبوجندير وشدموه وقصر الباسل ".

وخلال جولته وجه نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالقرى بأهمية الحفاظ على نظافة الموقع العام للمجمعات الخدمية تمهيدا للاستلام ولدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن المجمعات الخدمية تأتي ضمن عددا من المشروعات التي تم نهو الأعمال بها، بالإضافة إلى المدارس ومراكز الشباب والمجمعات الزراعية، وهي المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز.