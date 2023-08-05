الأولمبية تهنئ اتحاد الخماسي الحديث بفوز سلمى أيمن ببطولة بولندا

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد فوز سلمى أيمن ببطولة بولندا.

وجاء بيان الأولمبية كالأتي:

يقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد فوز سلمى أيمن ببطولة بولندا إحدى البطولات الأربع المصنفة لنقاط التأهيل لدورة الأولمبية باريس 2024.

أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبه سلمى أيمن على النتائج المشرفة واستمرار رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.