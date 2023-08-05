كاردي بي بريئة من تهمة الضرب والإيذاء الجسدي لامرأة في حفلها الأخير

أعلنت شرطة لاس فيجاس برائه مطربة الراب كاردي بي من تهمة الاعتداء على امرأة بعد أن ألقت الميكروفون على إحدى معجباتها خلال حفلها الأخير في، والأمر الذي تسبب حالة من الجدل وغضب الجماهير من تصرف النجمة.

وأغلقت شرطة لاس فيجاس التحقيق في تلك الواقعة مما يجنب مغنية الراب الأمريكية المحاكمة.

بداية القصة

بدأت القصة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرابر كاردي بي، فقدت فيه أعصابها أثناء غنائها في حفل بـ لاس فيجاس، وألقت الميكرفون على معجبة بعدما ألقت الأخيرة مشروبًا عليها، وانتشرت لحادث على نطاق واسع وسرعان ما أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعى.

كاردي بي

وفتحت الشرطة تحقيق في الواقعة بعد اتهام المطربة بالضرب والإيذاء الجسدي، على خلفية شهادة أدلت بها امرأة تقول إنها حضرت حفلة كاردي بي التي ألقت الميكروفون عليها.

عرض ميكرفون كاردي بي للبيع

قامت شركة الإنتاج الصوتي The Wave، بالاستفادة من الحادث، إذ عرضت الميكروفون الذي ألقته مطربة الراب، في مزاد علني على eBay لجمع الأموال لجمعيتين خيريتين، والجمعيتان هما مشروع المحاربين الجرحى، وجمعية الصداقة الخيرية المحلية Friendship Circle، وهي منظمة تساعد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كاردي بي

وتم عرض الميكرفون بـ500 دولار أمريكي، ولكن سرعان ما ارتفع السعر من خلال 27 عرضًا فقط إلى 25 ألف دولار، ومن المتوقع أن يرتفع السعر بشكل كبير خلال الأيام الـ6 المتبقية لإعلان نتيجة المزاد.

كاردي بي تطلب من المعجبين أن يرشوها بالمياه

بعد الحادث، انتشرمقطع فيديو عبر مواقع السوشيال ميديا تظهر فيه كاردي بي قبل الحفل وهي تطلب من الجمهور أن يرشوها بالمياه قائلة: "ارشقوني بالمياه، فالجو حار جدًا هنا"، والأمر الذي جعل الشرطة تفتح تحقيقًا في الحادث.

كاردي بي

وذكر موقع TMZأن النجمة ذكرت عدة مرات في الحفل أن الطقس حار جداً في فيجاس، وأنها تريد من الجمهور أن يرشقها بالمياه؛ لأن درجة الحرارة كانت مرتفعة جداً في هذا الوقت، حيث تخطت الـ 40 درجة، وعليه فإن ما حدث كان بطلب منها.

وقال الموقع في التقرير المنشور إن ما أغضب النجمة هو أن السائل الذي تم رشقها به وهي على المسرح لم يكن مياهاً، وهذا ما أشعل غضبها.