أعمال شغب بولاية مانيبور الهندية تُنهي حياة 3 أشخاص

لقي 3 أشخاص مصرعهم، في اشتباكات جديدة بولاية مانيبور الهندية التي تشهد مواجهات طائفية مُنذ مايو الماضي، حسبما أفادت أفادت صحيفة "Hindu"، مساء اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة المحلية: "قتل 3 أشخاص بمن فيهم أب وابنه على أيدي مسلحين في منطقة بيشنوبور بولاية مانيبور في وقت متأخر من الليل الماضي. وتم قتلهم بالرصاص أثناء نومهم، قبل ذبحهم بالسيوف".

واندلعت موجة من العنف والاشتباكات في ولاية مانيبور في مايو الماضي بعد مطالبة قبيلة ميتي بالاعتراف بها رسميا في الهند.

احتجاجات شعب كوكي

وأثارت هذه المطالب احتجاجات شعب كوكي الذي يعد شعبا أصليا بالولاية الذي نظم "مسيرة تضامن قبلي" أسفرت عن اندلاع أعمال شغب.

وأجّج الاضطرابات في الولاية فيديو لحشد من الرجال يقودون نساء كوكي عاريات إلى حقل تعرضن فيه للاغتصاب.

ووقع هذا الحادث في مانيبور في 4 مايو الماضي وكشف عنه مؤخرا حيث اعتقلت الشرطة 6 مشبوهين بينهم المحرض على الاغتصاب.

من ناحية أخرى، أعلنت القوة الوطنية لمواجهة الكوارث في الهند، يوم الثلاثاء، أن 17 عاملا على الأقل لقوا حتفهم عندما سقطت رافعة على طريق سريع قيد الإنشاء قرب مدينة مومباي في غرب البلاد.

وقالت "الوطنية لمواجهة الكوارث" إن الرافعة انهارت على ألواح خرسانية كبيرة خلال الليل، لتسقط مع الحطام على عمال كانوا يعملون في طريق "سمرودهي" السريع في ولاية مهاراشترا.

وذكرت السلطات أنه تم انتشال 17 جثة فيما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، رجال إنقاذ وهم يعملون وسط أكوام من عوارض فولاذية مشوهة في موقع الحادث بضواحي مومباي.