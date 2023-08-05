"الشباب والرياضة" تطلق مبادرة "عاملة شغل" لتدريب ١٥٠٠ فتاة

بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" من أجل تدريب الفتيات على اقتحام سوق العمل..

اطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، مبادرة "عاملة شغل"، من خلال إلادارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وبرعاية كبري الشركات في السوق المصري.

وتسعي المبادرة إلي تدريب ١٥٠٠ فتاة علي اقتحام سوق العمل خاصة في مجال الشركات الغذائية ، من خلال المشاركة في ١٢ ورشة عمل حول آليات سوق العمل كمرحلة أولي ، بدءاً من المشروع ، ثم معسكر مغلق للمتميزين في المرحلة الأولي ، و يضم ١٨ ورشة عمل عن المبيعات والتوريدات الصناعية ، مما يؤهل الفتيات للتنافس علي ٣٠٠ وظيفة في الشركات الراعية للحدث .

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