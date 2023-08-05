السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" من أجل تدريب الفتيات على اقتحام سوق العمل..

"الشباب والرياضة" تطلق مبادرة "عاملة شغل" لتدريب ١٥٠٠ فتاة

بوابة الوفد الإلكترونية

اطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، مبادرة "عاملة شغل"، من خلال إلادارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وبرعاية كبري الشركات في السوق المصري.

وتسعي المبادرة إلي تدريب ١٥٠٠ فتاة علي اقتحام سوق العمل خاصة في مجال الشركات الغذائية ، من خلال المشاركة في ١٢ ورشة عمل حول آليات سوق العمل كمرحلة أولي ، بدءاً من المشروع ، ثم معسكر مغلق للمتميزين في المرحلة الأولي ، و يضم ١٨ ورشة عمل عن المبيعات والتوريدات الصناعية ، مما يؤهل الفتيات للتنافس علي ٣٠٠ وظيفة في الشركات الراعية للحدث .

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