تعليم الكبار: "جنوب سيناء أصبحت خالية من الأمية"

قال محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن هيئة محو الأمية للمرة الأولى تعمل على محو الأمية في السجون المصرية، في إطار الارتقاء بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هيئة محو الأمية تمكنت هذا العام من الدخول لسجن جمصة، وتحرير الكثير من المسجونين من الأمية.

ووجه "ناصف"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد صلاح، ببرنامج "عامل مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الشكر للواء خالد فودة الذي سخر كل إمكانات محافظة جنوب سيناء للقضاء على محو الأمية، وتم الإعلان على أن جنوب سيناء خالية من الأمية، خصوصًا أن نسبة الأمية في هذه المحافظة يقدر بـ5%،" وقريبًا سيتم الإعلان عن بعض المحافظات الخالية من الأمية.

ولفت أن الرئيس السيسي أعلن عن اهتمام بنشر العلم، خصوصًا في المحافظات الحدودية، لأن تأمين الحدود يكون في المقام الأول بالعلم، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية تختلف من محافظة للأخرى، موجهًا الشكر لمحافظ بني سويف، خصوصًا أنه استطاع أن يخفض الأمية من 44 لـ21.5% خلال أربع سنوات فقط، وهذا إنجاز كبير جدًا.