آبل تنفق 2.6 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي التوليدي

الإنفاق البحثي الضخم لشركة آبل Apple مدفوع جزئيًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي تيم كوك.

بلغ إنفاق الشركة على البحث والتطوير 22.61 مليار دولار لهذا العام حتى الآن.

كان عملاق التكنولوجيا هادئًا بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي على عكس بعض منافسيه الرئيسيين.

ربما تم تعزيز الإنفاق البحثي الضخم لشركة آبل Apple بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية.

أظهرت أرباح الشركة في الربع الثالث أن إنفاق الشركة على البحث والتطوير بلغ 22.61 مليار دولار لهذا العام حتى الآن، وهو رقم أعلى بمقدار 3.12 مليار دولار عن هذا الوقت من العام الماضي.

قال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن جزءًا من هذه الميزانية كان مدفوعًا بعمل Apple في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قال الرئيس التنفيذي لرويترز: "لقد أجرينا أبحاثًا عبر مجموعة واسعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لسنوات".

أضاف: "من الواضح أننا نستثمر كثيرًا، وهو يظهر في إنفاق البحث والتطوير الذي تبحث عنه".



شهدت أرباح آبل Apple في الربع الثالث انخفاضًا في الإيرادات وتراجعًا في المبيعات، خصوصًا في قسم iPhone حيث كانت المبيعات أقل من توقعات المحللين. انخفض سهم Apple بحوالي 2٪ في تداول ما قبل السوق، وفقًا لبيانات Markets Insider.

كان عملاق التكنولوجيا هادئًا بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي - وهو تناقض صارخ مع بعض منافسيه الرئيسيين.

شاركت كل من Meta و Microsoft و Google في ما أطلق عليه اسم سباق تسلح للذكاء الاصطناعي حيث يسارعون إلى طرح منتجات جديدة في السوق.

من ناحية أخرى، كانت شركة Apple بطيئة في إحراز تقدم عام في الفضاء. في يونيو، فشلت الشركة في تقديم إشارة واحدة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الكلمة الرئيسية WWDC التي استمرت ساعتين. لم يتم التطرق إلى الموضوع في مكالمة أرباح Apple الأخيرة حتى تساءل أحد المحللين عن تردد الشركة الواضح في مناقشة استراتيجية أو استثمارات الذكاء الاصطناعي.

قال كوك خلال المكالمة إن التكنولوجيا كانت "بالغة الأهمية بالنسبة لنا"، مضيفًا أن الشركة تعتبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي"جزءًا لا يتجزأ من كل منتج تقريبًا

قال الرئيس التنفيذي إن شركة آبل كانت تجري أبحاثًا عبر مجموعة واسعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لسنوات وتخطط لمواصلة ذلك في المستقبل.

حتى لا يتفوق عليها أقرانها التقنيون، يقال أيضًا أن شركة آبل تزيد من إنتاج منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ذكرت بلومبرج أن الشركة تعمل على أدوات ذكاء اصطناعي جديدة بما في ذلك نموذج لغة كبير، والذي أطلق عليه بعض الموظفين بالفعل اسم Apple GPT بعد OpenAI's LLM.