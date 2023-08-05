"الحزم" سياسة مدرب سلة الاتحاد

عقد الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى أجتماعه الاول مع اللاعبين فور توليه مهام الفريق خلفاعن المدير الفنى الالمانى رودل

وأبدى عمر تفائله بالموسم الجديد خاصة مع التدعيمات الجديدة والتجديدات التى أجراها مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى مشيدابالخبرات الموجودة بالفريق من لاعبى الاتحاد

وكان المدير الفنى لسلة زعيم الثغر واضحا فى أول أجتماع مع الفريق بإتباعه سياسة الحزم وفرض القواعد من البداية مؤكدا على أنه يريدمواصلة إنجازات سلة الاتحاد بعودة البطولات بالاضافة الى الحفاظ على تاريخه فى مجال التدريب سواء داخل مصر او خارجها

يذكر أن " عمر " بدأ مسيرته كلاعب كرة سلة في نادي الاتحاد السكندري ومثّل منتخب مصر ونادي الاتحاد في العديد من البطولاتالدولية والإفريقية والعربية و حقق العديد من الألقاب كلاعب في صفوف زعيم الثغر

و خلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 1997 أستطاع حصد العديد من البطولات مع الأندية الإماراتية التي تولى تدريبها منها " الشارقة و شباب الأهلي و النصر و الوصل و الشباب قبل دمجه مع فريق الأهلي " و سبق و قاد زعيم الثغر للتتويج بكأس البطولة العربيةرقم ( 5 ) التي أقيمت بدولة لبنان عام 2002 .