وزير الرياضة يكرم لاعبي المنتخبات القومية لنتائجهم فى البطولات العربية والإفريقية

بحضور رؤساء الاتحادات ومجالس إداراتها..

كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم السبت بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى لاعبي منتخباتنا القومية الحاصلين على العديد من البطولات والانجازات الرياضية فى العاب رفع الاثقال والكونغ فو والجودو والتايكوندو وذلك خلال مشاركتهم فى العديد من المنافسات القارية والعربية والتى استطاع لاعبو منتخباتنا القومية فى الالعاب الأربعة تحقيق نتائج متميزة بها.

وعبر وزير الرياضة عن سعادته فيما حققوا لاعبو المنتخب المصري فى الالعاب الاربعة من نتائج متميزة متمنيا لهم مزيد من التفوق والبطولات فى الفترات المقبلة حتى يظل علم مصر منفردا على منصات التتويج الرياضية .

وأكد وزير الرياضة خلال تكريمه للاعبي المنتخبات المصرية وأجهزتهم الفنية والطبية والإدارية على أن الرياضة المصرية وبالاخص الالعاب الأخري نجحت فى تحقيق لنتائج مميزة ومتقدمة على مختلف الاصعدة والبطولات القارية والعالمية التى شاركوا فيها ، واضاف صبحي نستعد لخوض منافسات الاوليمبياد القادم وكلنا ثقة وأمل فى تحقيق لاعبي المنتخبات القومية المصرية فى جميع الالعاب لنتائج متميزة فى باريس ٢٠٢٤ سوف تتخطى ما حققناه من انجاز فى اوليمبياد طوكيو الماضي ، مشيدا بالدور الذي يقوم به رؤساء ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية المصرية من دعم للاعبيهم بالتعاون مع وزارة الرياضة والذي يصب فى مصلحة الرياضة المصرية من تحقيق انجازات رياضية جديدة تضاف لسجل الرياضة المصرية المليء بالانجازات خاصة فى عصرنا هذا الذي تعيش فيه الرياضة المصرية أزهي فتراتها بفضل الدعم السياسي اللامحدود من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صبحي: ندعم ونقف خلف جميع لاعبينا ونضع اعيننا على باريس ٢٠٢٤ لتحقيق انجاز جديد للرياضة المصرية



ووجه وزير الرياضة العديد من الرسائل لابطال مصر ولاعبي المنتخبات القومية المكرمين حيث قال بعثات مصر متواجدة فى كل مكان فى العالم ،

مضيفا أن رؤساء الاتحادات ومجالس الإدارات لهم دور كبير جدا فى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، واكد صبحي انه بحلول عام ٢٠٢٨ هذا الجيل سوف يحقق ميداليات كثيرة لمصر بالاوليمبياد،

مشيرا الى أن القيادة السياسية تدعم كل بطل رياضي يرفع علم مصر، كما أوضح صبحي أن لدينا بنية رياضية مميزة اهلت مصر لاستضافة بطولات عالم فى العديد من الالعاب المختلفة، مشددا على دور وزارة الرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية نحو تقديم دورات لتأهيل اللاعبين بالمنتخبات القومية وزيادة الانتماء والولاء لمصر واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته بأن الانتماء واللعب تحت العلم المصري شرف لنا جميعا والدولة المصرية وفى مقدمتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تدخر جهدا من أجل تقديم الرعاية المتكاملة لابطالنا.

حضر حفل التكريم رؤساء اتحادات الجودو المهندس مرزوق محمد .

والكونغ فو الاستاذ شريف مصطفي والتايكوندو المستشار محمد مصطفي والكابتن مصطفي راغب عضو مجلس ادارة رفع الاثقال والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية والدكتور ماهر الغريب مدير عام التكريم والحافز الرياضي



وجاء تكريم المنتخبات المصرية بعد تحقيقها للعديد من النتائج المتميزة ومنها المنتخب المصري لرفع الاثقال والذي نجح فى تحقيق عدد "٧" ميداليات متنوعة بدورة الألعاب العربية والتى أقيمت مؤخرا بالجزائر .

كما حقق لاعبو المنتخب المصري للجودو للناشئين بطولة افريقيا والتى اقيمت بمدغشقر بعدد " ١٥ " ميدالية متنوعة .

كما حصد منتخب الجودو للشباب لبطولة افريقيا والتى اقيمت أيضا بمدغشقر لعدد "١٤" ميدالية متنوعة، واقيمت البطولتين خلال يوليو الماضي.

بينما تألق لاعبو المنتخب المصري للكونغ فو ونجحوا فى احتلال صدارة بطولة افريقيا برصيد "١٩ " ميدالية ذهبية والتى استضافتها كوت ديفوار فى يوليو الماضي.

واخيرا استطاع المنتخب المصري للتايكوندو والذي شارك ببطولة الجائزة الكبرى وببطولة السنغال المفتوحة والتى اقيمت فى يوليو الماضي فى الحصول على عدد " 5" ميداليات متنوعه.