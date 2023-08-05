أحمد موسى: قصر العلمين مقر للحكم ولا يحمل اسم السيسي (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية يحاولون تقديم صورة سلبية عن أي شيء يحدث في مصر".

وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت: "منذ 190 عامًا قرر محمدعلي باشا بناء قصر رأس التين وتم العمل على بناء القصر 13 سنة".

وأضاف: "مصر عندها 8 أو 9 قصور رئاسية وهي قصور مملوكة للدولة المصرية ، و لديها مقر للرئاسة في العلمين الجديدة وهذا المقر يليق بالدولة المصرية"، مضيفًا: "هذا المقر لا يحمل اسم الرئيس السيسي ولكنه مقر للحكم".

لا يوجد قصر رئاسي باسم الرئيس السيسي

وتابع أحمد موسى: "لا يوجد قصر رئاسي باسم الرئيس السيسي وما يوجد في مصر قصور ومقرات للحكم ملك للدولة المصرية".