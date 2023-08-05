انفجار داخل شقة سكنية يُصيب 5 أشخاص في فرنسا

أُصيب خمسة أشخاص، في انفجار بمبنى سكني في الدائرة الثامنة عشرة من العاصمة باريس، حسبما أفادت أفادت صحيفة "أكتو" الفرنسية المحلية، مساء اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى إرسال حوالي 100 فرد من طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث، إذ وضع تحت السيطرة، فيما تم إجلاء سكان المبنى.

وقالت إدارة الإطفاء في باريس إن الانفجار وقع في شقة تقع في الطابق الثالث من مبنى في 26 شارع نورد في الدائرة 18 اليوم السبت، وذلك عند حوالي الساعة 2:30 مساء.

حالة خطيرة:

وأفادت الإدارة أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء الانفجار، أحدهم في حالة خطيرة.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو"، عن مصدر في الشرطة، أن واجهة المبنى دمرت جزئيًا بسبب الانفجار، كما قال مصدر مطلع للصحيفة إن الانفجار قد يكون مترتبًا على حادث منزلي.

ولم يتم تحديد ماهية الانفجار ومسببه الرئيسي حتى اللحظة.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن فرنسا سجلت رقمًا تاريخيًا في عدد السجناء، إذ بلغ عددهم 74.5 ألف شخص.

وقالت الوكالة: "وفقًا لبيانات رسمية صادرة اليوم الإثنين عن وزارة العدل، فقد بلغ عدد النزلاء في السجون الفرنسية في 1 يوليو حوالي 74513 سجينًا، فيما كان عددهم الشهر الماضي 73699".

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن فرنسا "حطمت رقمها القياسي في عدد السجناء للمرة السادسة خلال أشهر قليلة".

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في 19 يوليو أن الشرطة الفرنسية اعتقلت حوالي 3800 شخص خلال الاضطرابات الأخيرة في البلاد.